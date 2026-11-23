Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 24 ноября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами небо будет затягивать тучами. В основном осадков не ожидается. Периодически усиливающийся юго-западный ветер вечером сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 9-13°, днем - 15-20° тепла. Атмосферное давление понизится с 763 до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных местах временами ожидается туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-8°, днем - 15-20° тепла. В горных районах ночью ожидается 0-5° мороза, днем - 8-13° тепла.