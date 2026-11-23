В некоторых районах Баку временно прекратится подача питьевой воды.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Объединенную службу водоснабжения крупных городов, 25 ноября в течение дня в связи с проведением работ по соединению участков магистрального трубопровода, заменённых на новые, будут перебои с обеспечением питьевой водой в некоторых частях Сабаильского и Ясамальского районов.

Подача воды в прежнем режиме будет восстановлена утром 26 ноября.