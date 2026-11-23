США не смогут покинуть регион, не заплатив за ущерб, нанесенный Ирану.

Об этом заявил председатель комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (однопалатный парламент) Ирана Эбрахим Азизи.

«Представление о том, что Америка после нанесения ущерба Ирану сможет уйти из региона, не заплатив за это, безусловно, ошибочно», — приводит его слова иранское агентство Tasnim.

По словам Азизи, сегодня Иран обладает силой, способной заставить США и Израиль пожалеть о своих действиях, и если они вновь совершат ошибку в расчетах, процесс их уничтожения и бегства из региона ускорится.