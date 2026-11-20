Изменение климата уже давно перестало быть исключительно экологической проблемой.

Сегодня оно стало одним из ключевых факторов, определяющих будущее мировой экономики, финансовой системы, инвестиционных решений и бизнес-моделей. Новые подходы формируются во многих сферах - от энергопотребления и управления финансовыми рисками до строительных стандартов и распределения капитала. Эти изменения требуют от бизнеса не просто адаптации к существующим вызовам, но и активного участия в будущей экономической трансформации.

Именно поэтому платформа COP важна для PASHA Holding не только как возможность принять участие в международном мероприятии, но и как площадка для вовлечения в дискуссии, формирующие глобальную экономическую и деловую повестку, изучения международного опыта и адаптации лучших практик к секторам, в которых работает Холдинг.

PASHA Holding представляет свою деятельность на Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP) уже четвёртый год подряд. Холдинг выступил одним из главных спонсоров COP29, прошедшей в Азербайджане, принял участие в COP30 в Бразилии, а в этом году представлен на COP31, которая проходит в турецкой Анталье, компаниями PASHA Bank Azerbaijan и PASHA Real Estate Group.

Но какое конкретное значение дискуссии на площадке COP имеют для бизнес-направлений PASHA Holding?

Роль банков в финансировании зелёной трансформации

Изменение климата создаёт для финансового сектора как новые возможности, так и новые риски. Банки играют в этом процессе двойную роль: с одной стороны, они должны управлять экологическими и климатическими рисками, связанными с собственной деятельностью, а с другой - финансировать переход экономики к низкоуглеродной модели.

Этот вопрос имеет стратегическое значение и для банковского сектора Азербайджана. В рамках COP29 Ассоциация банков Азербайджана выступила от имени банковского сектора страны с заявлением в поддержку устойчивого развития. Согласно заявлению, азербайджанские банки взяли на себя коллективное обязательство направить до 2030 года 2 млрд манатов на финансирование зелёных и устойчивых проектов, способствующих переходу страны к низкоуглеродной экономике, устойчивой к изменению климата.

Это обязательство выводит роль банков за рамки традиционного кредитования. Такой подход повышает значимость учёта не только экономической эффективности проектов, но и их экологического воздействия, энергоэффективности и устойчивости к климатическим рискам при принятии решений о финансировании.

Дорожная карта Центрального банка Азербайджана по устойчивому финансированию на 2023-2026 годы, а также руководство по управлению экологическими рисками в банках также направлены на формирование институциональной основы для развития этого направления.

В этом контексте особое значение имеет участие PASHA Bank в COP31. Заместитель председателя Правления банка Бахруз Нагиев принял участие в панельной дискуссии на Азербайджанском павильоне на тему «От климатических обязательств к конкурентоспособным и привлекательным для инвестиций проектам». В ходе обсуждения он рассказал о роли финансовых институтов в преобразовании климатических целей в реальные инвестиционные проекты, возможностях финансирования зелёных инициатив, а также о важности привлечения банков к реализации проектов уже на ранних этапах.

Вовлечение финансовых институтов на ранних этапах имеет принципиальное значение для преобразования климатических целей в конкретные инвестиционные проекты. Такой подход позволяет грамотно структурировать проекты с финансовой точки зрения, заблаговременно оценивать потенциальные риски и расширять инвестиционные возможности.

Член Правления PASHA Bank, главный риск-менеджер Первин Ахадзаде также поделился своим мнением о влиянии климатических рисков на банковский сектор, значении их оценки и эффективного управления ими в интервью представителю Deloitte Azerbaijan Аслану Ибрагимову, которое состоялось в рамках COP31.

Эти дискуссии ещё раз подтверждают, что климатическая повестка для банков не ограничивается созданием новых финансовых продуктов. Оценка потенциального влияния климатических рисков на кредитные портфели, стоимость активов и финансовую устойчивость также становится одним из важных направлений современного банковского дела.

Зелёные стандарты в строительстве, недвижимости и индустрии гостеприимства

Одним из важных направлений климатической повестки являются строительство, недвижимость, гостиничный бизнес и туризм. Строительство и эксплуатация зданий оказывают существенное воздействие на окружающую среду с точки зрения энергопотребления, выбросов углерода, использования водных ресурсов и управления отходами.

Поэтому сегодня эффективность проектов в сфере недвижимости определяется уже не только архитектурными решениями, местоположением и коммерческой доходностью. Энергоэффективность, использование экологически безопасных материалов, рациональное управление водными ресурсами, зелёная инфраструктура и долгосрочные эксплуатационные расходы зданий также становятся важными составляющими инвестиционных решений.

На международном уровне такие системы сертификации, как LEED, BREEAM и EDGE, играют важную роль в оценке экологических показателей и энергоэффективности проектов недвижимости. Соответствие этим стандартам повышает международную конкурентоспособность проектов и их долгосрочную ценность как для инвесторов, так и для пользователей.

Эти подходы имеют особое значение и для PASHA Real Estate - компании PASHA Holding, работающей в сфере недвижимости. При реализации проектов компания учитывает принципы энергоэффективности, применения интеллектуальных технологий, развития экологической инфраструктуры и долгосрочной устойчивости.

Одним из конкретных результатов работы в этом направлении стало прохождение принадлежащими PASHA Real Estate и находящимися под её управлением отелями экологической сертификации Green Key в период с 2024 по 2026 год. В число отелей, получивших данный сертификат, вошли JW Marriott Absheron Baku, The Ritz-Carlton Baku, Baku Marriott Hotel Boulevard, Courtyard by Marriott Baku, The Merchant Baku, Sheraton Baku Intourist, Four Seasons Hotel Baku, Boutique 19, Art Gallery Hotel Baku, Pik Palace Autograph Collection, Allium Bodrum Hotel и Shusha Hotel. Сертификация проводилась компанией SGS.

Международный экологический знак Green Key оценивает деятельность гостиниц по таким критериям устойчивого развития, как потребление энергии и воды, управление отходами, экологический менеджмент и другие показатели. При этом важно не только получить сертификат, но и поддерживать соответствие установленным требованиям посредством регулярных аудитов. Это подтверждает, что устойчивое развитие - не разовая инициатива, а непрерывный процесс управления.

На COP31 PASHA Real Estate также вынесла эти вопросы на отдельную дискуссионную площадку. В рамках организованной компанией панельной дискуссии «Устойчивое развитие гостиничного бизнеса и туризма» обсуждалась роль гостиничного бизнеса и туристического сектора в обеспечении устойчивости к изменению климата, продвижении ответственного развития и внедрении зелёных стандартов.

Модератором дискуссии выступил главный исполнительный директор PASHA Real Estate по гостиничному направлению Мэтт Балчик. В обсуждении также приняли участие заместитель исполнительного директора Бюро по туризму Азербайджана Рашад Алиев и региональный вице-президент Marriott International по люксовому сегменту в регионе Ближнего Востока, Катара, Кувейта и Турции Шафак Гювенч.

Основное внимание в ходе панельной дискуссии было уделено внедрению экологических стандартов в гостиничном секторе, устойчивости туристической инфраструктуры к изменению климата и развитию подходов к ответственному туризму.

Эти дискуссии показывают, что зелёная трансформация не ограничивается этапом строительства. Она охватывает весь жизненный цикл зданий и отелей, их повседневное управление, использование ресурсов и клиентский опыт. Таким образом, устойчивое развитие становится одним из важных факторов как операционной эффективности, так и долгосрочной конкурентоспособности в сфере недвижимости и гостиничного бизнеса.

Как частный капитал может ускорить зелёную трансформацию?

Несмотря на важность усилий государств и международных финансовых институтов для достижения климатических целей, реализовать такую трансформацию в необходимых масштабах без участия частного капитала невозможно.

Энергетический переход, развитие устойчивой инфраструктуры, модернизация промышленности и адаптация к изменению климата требуют значительных долгосрочных инвестиций. Именно поэтому мобилизация частного капитала, распределение инвестиционных рисков и преобразование проектов в финансово реализуемые бизнес-модели становятся одними из ключевых тем обсуждения на платформе COP.

В этом контексте советник председателя PASHA Holding Теймур Гусейнов принял участие в панельной дискуссии с участием представителей Boston Consulting Group (BCG), JPMorgan Chase, Moody’s и других ведущих международных компаний. Дискуссия была посвящена роли частного капитала в финансировании зелёной трансформации. Участники обсудили эффективное распределение капитала, инвестиционные возможности и финансовые механизмы перехода к зелёной экономике.

Значение этих дискуссий заключается в том, что устойчивое развитие сегодня - это уже не только вопрос корпоративной социальной ответственности или репутации. Оно напрямую связано с формированием инвестиционных портфелей, определением новых рыночных возможностей и созданием долгосрочной бизнес-ценности.

Что означает участие в COP для PASHA Holding?

Участие PASHA Holding в платформе COP имеет большое значение с точки зрения изучения международного опыта в различных бизнес-направлениях, расширения диалога с международными партнёрами и интеграции принципов устойчивого развития в бизнес-стратегию.

Директор по PR и коммуникациям PASHA Holding по Группе Айтадж Мухтарзаде комментирует этот подход следующим образом:

«Для нас COP - это не просто международное мероприятие. Вопросы изменения климата и устойчивого развития постоянно находятся в центре нашего внимания в различных направлениях деятельности. Главная ценность этой платформы для нас заключается в возможности следить за глобальными дискуссиями, изучать инициативы, реализуемые в этой сфере разными странами и компаниями, обмениваться опытом и адаптировать наиболее полезные для нас подходы к собственной деятельности. В то же время, как часть международного делового сообщества, мы считаем важным вносить собственный вклад в эти дискуссии, делясь своим опытом. Правильное понимание изменений в климатической повестке и своевременная подготовка к ним являются важными условиями долгосрочной устойчивости нашего бизнеса».

Для PASHA Holding устойчивое развитие - это долгосрочный подход, объединяющий различные направления бизнеса. Для Холдинга, работающего в таких разных секторах, как банковское дело, строительство и недвижимость, индустрия гостеприимства и инвестиционная деятельность, климатическая повестка означает не только грамотную оценку рисков и выявление новых инвестиционных возможностей, но и участие в формировании более устойчивой экономической и социальной среды для будущих поколений.

Таким образом, главная цель участия в COP заключается не просто в том, чтобы следить за глобальными дискуссиями по вопросам климата, а в том, чтобы понимать, как происходящие изменения влияют на бизнес, перенимать международный опыт и активно участвовать в формировании устойчивого экономического будущего.