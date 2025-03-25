Семья капитана разбившегося самолёта отправилась в Актау, чтобы побывать на месте крушения

Сегодня исполняется три месяца с момента той страшной трагедии, которая унесла жизни пассажиров и членов экипажа рейса Баку-Грозный авиакомпании AZAL, потерпевшего крушение под Актау.

Как сообщила 1news.az Яна Вилкова, супруга погибшего капитана воздушного судна Игоря Кшнякина, она вместе с семьёй отправилась на место крушения самолёта, чтобы почтить память погибших.

«Мы прилетели семьёй, чтобы посетить это место именно в день катастрофы. Сегодня исполняется три месяца с момента крушения», — сообщила Я. Вилкова.

По её словам, она не была на месте трагедии ранее, и для неё и её семьи было важно побывать здесь.

Три месяца — это и много, и мало. Время, которое не лечит, а лишь притупляет остроту боли, не стирая из памяти ни одной детали того рокового дня.

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