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В Москве по обвинению в мошенничестве задержали азербайджанца Эмиля Кадырова из шоу «Голос» - ВИДЕО

First News Media16:00 - Сегодня
В Москве по обвинению в мошенничестве задержали азербайджанца Эмиля Кадырова из шоу «Голос» - ВИДЕО

Участника шоу «Голос» Эмиля Кадырова задержали в среду, 26 марта, в его квартире в Москве. К нему нагрянул целый отряд спецназа. Вместе с певцом в полицейском отделе оказалась заместитель худрук столичного киноконцертного зала «Эльдар» Елена Гурко.

«Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Кадырова и Гурко подозревают в хищении 1,3 миллиона рублей, которые были выделены на федеральную программу «Пушкинская карта». К настоящему моменту они находятся на допросе. В ближайшее время их доставят в суд для предъявления обвинений и избрания меры пресечения.

Обоим фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы, а также штраф в размере до одного миллиона рублей.

Следователи считают, что Эмиль Кадыров и Елена Гурко организовали целую многоступенчатую мошенническую схему по хищению денег с Пушкинских карт. Предположительно, с января 2023 года певец при поддержке Гурко запланировал несколько липовых концертов на площадке «Эльдар».

Почти все билеты на концерты Кадырова раскупали исключительно по Пушкинским картам, что и вызвало подозрения у оперативников. Как оказалось, сообщники намеренно искали в интернете молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет, у которых были такие карты, и предлагали им купить билет. «Также они подыскивали тех, кто мог оформить Пушкинские карты с указанием заведомо недостоверных персональных данных получателей для приобретения билетов», — добавили в Следственном комитете.

Всего Кадыров и Гурко успели продать 321 билет и получить около 1,3 миллиона рублей, выделенных из госбюджета на программу «Пушкинская карта». Концерты так и не были проведены, а билеты сообщники погасили фиктивно.

Эмилю Кадырову 31 год, он родился и вырос в Азербайджане в семье сотрудника американского посольства и преподавательницы русского языка. На родине Кадыров окончил музыкальную школу, затем переехал в Россию и отучился в белгородском музыкальном колледже. Сейчас он получает образование в Российской академии музыке имени Гнесиных в Москве.

Кадыров является лауреатом XVI московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада», участником мастер-классов артисток Елены Образцовой и Тамары Синявской. По данным из открытых источников, он также регулярно участвует в постановках при Гнесинке, в концертах в Кремлевском дворце, Колонном зале Дома Союзов и театре «Градский Холл».

В 2015 году Эмиль Кадыров принял участие в четвертом сезоне шоу «Голос», попав в команду ныне покойного композитора Александра Градского. Также он был в составе жюри телепроекта «Во весь голос» и выступал в программе «Новая волна — 2018».

Источник: «Вечерняя Москва»

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