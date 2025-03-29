В Таиланде зарегистрировали более 100 афтершоков после землетрясения в Мьянме

Метеорологический департамент Таиланда с пятницы зафиксировал более 100 афтершоков после землетрясения в Мьянме.

"Что касается сейсмической ситуации, то отдел наблюдения за землетрясениями метеорологического департамента сообщил в общей сложности о 101 подземном толчке", - говорится в распространенном сообщении ведомства. Магнитуда подземных толчков варьировалась в диапазоне от 1,0 до 7,0.

Мощное землетрясение произошло 28 марта на территории Мьянмы.