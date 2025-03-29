В Баку угонщик совершил ДТП

В полицию поступила информация об угоне личного автомобиля Nissan в Насиминском районе Баку.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД).

Сотрудники 19-го отделения Насиминского районного управления полиции (РОВД) по подозрению в совершении хищения транспортного средства задержали 20-летнего Х.Керимова вместе с машиной.

В ходе следствия также выяснилось, что задержанный спровоцировал аварию на угнанном им автомобиле.

По данному факту ведется расследование.