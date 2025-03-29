Политика Нидерландов угрожает религиозным и культурным ценностям Бонайре - Роберт Стрикс

Политика, навязанная Нидерландами, угрожает религиозным и культурным ценностям Бонайре, подрывает основы прав человека и усиливает колониальное давление.

Как передает Trend, об этом сказал секретарь Pueblo Progresivo Uni (Бонайре) Роберт Стрикс в ходе международной конференции на тему "Колониализм: уничтожение религиозно-национальной идентичности", организованной Бакинской инициативной группой.

По его словам, около 80 процентов населения Бонайре исповедует христианство, и местная культура основана на святости жизни. Однако введенные нидерландскими властями законы, касающиеся вопросов жизни и смерти, идут вразрез с традиционными ценностями острова.

"Католическая церковь и другие религиозные общины решительно выступили против этих норм, однако их протест был подавлен. Мы сталкиваемся с недемократическими решениями, которые игнорируют мнение жителей и угрожают нашей культуре", – отметил Стрикс.

Он также указал на то, что после 2010 года, когда Бонайре был незаконно аннексирован Нидерландами, ситуация ухудшилась. В частности, появились опасения, что пожилые пациенты в больницах могут становиться жертвами принудительных медицинских процедур без их согласия или должного ухода.

Кроме того, Стрикс подчеркнул, что навязывание законов Нидерландов без учёта мнения местного населения - это ещё один пример колониального давления и дискриминации по отношению к культуре и традициям Бонайре.