МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами землетрясения в Мьянме и Таиланде

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с многочисленными жертвами разрушительного землетрясения в Мьянме и Таиланде.

Об этом говорится в публикации, размещенной в субботу на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети Х.

«Выражаем глубокие соболезнования пострадавшим от разрушительного землетрясения в Мьянме и Таиланде. Надеемся, что пострадавшие как можно скорее вернутся к нормальной жизни, а затронутые районы будут восстановлены и отстроены заново», — отмечается в публикации.