Более 90 человек могут находиться под завалами обрушившегося здания в Мьянме

Более 90 человек, предположительно, оказались под обломками разрушенного в результате землетрясения жилого дома в городе Мандалай в Мьянме.

Об этом сообщил представитель Международного комитета Красного Креста Agence France-Presse.

По его информации, спасатели проводят разбор завалов 12-этажного здания.

Мощное землетрясение произошло 28 марта на территории Мьянмы. По данным таиландского метеодепартамента, его магнитуда составила 8,2. Число жертв землетрясения превысило 1 тыс., около 2,3 тыс. человек получили травмы. От удара стихии также пострадал Таиланд, толчки ощущались в Китае и во Вьетнаме.

Источник: ТАСС