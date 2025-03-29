Говорящие фотографии: тяжелые последствия французской колонизации... - ФОТО

В рамках международной конференции «Колониализм: стирание религиозно-национальной идентичности», организованной Бакинской инициативной группой, открылась выставка.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на выставке представлены фотографии, отражающие последствия колониальной политики Франции, а также карикатуры на Президента Франции Эмманюэля Макрона.

На фотографиях запечатлены бесчеловечные преступления, совершенные Францией в разное время в колониальных странах, жертвы колониализма, политические заключенные. Фотографии на выставке буквально говорят о самых жестоких методах заставить замолчать людей, требующих своего права, свободы, о бесчеловечном поведении в колонизированных странах.

Отметим, что в международной конференции на тему «Колониализм: стирание религиозно-национальной идентичности» принимают участие лидеры и представители освободительных движений территорий, находящихся под колониальным контролем Франции и Нидерландов, – Гваделупы, Французской Гвианы, Канакии (Новая Каледония), Корсики, Мартиники, Реюньона, Бонайре, Французской Полинезии, Майотты, а также Уоллиса и Футуны, а также члены семей политзаключенных.