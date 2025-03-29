Солист OneRepublic: «С нетерпением жду, когда попробую вкуснейшие кутабы и плов в Баку» - ВИДЕО

В 2025 году впервые в Азербайджане выступит популярная американская поп-рок группа OneRepublic, концерт которой состоится 28 апреля в Crystal Hall в рамках мирового тура «The Artificial Paradise».

В своем обращении к азербайджанским поклонникам солист группы OneRepublic Райан Теддер заявил следующее: «Мы безумно рады наконец-то выступить в Баку и сыграть на сцене Crystal Hall 28 апреля. Мы никогда не были в Азербайджане и давно мечтали приехать! Я видел фото и видео – это потрясающе красиво. Не можем дождаться, чтобы выйти на сцену и увидеть вас всех! А ещё мы с нетерпением ждём, когда попробуем вкуснейшие кутабы и плов – будем наслаждаться всей местной кухней».

Свое обращение к фанатам Р.Теддер завершил фразой на азербайджанском языке «Sağ olun, görüşərik!».

Напомним, что на разогреве у всемирно известного музыкального коллектива выступит группа Mamagama, которая в мае представит Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение-2025».