Посредники обсуждают с ХАМАС и Израилем прекращение огня в Газе на 50 дней

Катар и Египет проводят консультации с палестинским движением ХАМАС и Израилем для заключения нового соглашения о перемирии в секторе Газа, которое предусматривает освобождение пяти израильских заложников и прекращение огня на 50 дней.

Об этом сообщил телеканал Asharq со ссылкой на источники.

«Делегации Египта и Катара ведут переговоры со сторонами [конфликта] с целью достижения временного перемирия в секторе Газе перед праздником Ид аль-Фитр», - утверждают собеседники канала. По их сведениям, «новое предложение предполагает освобождение пяти заложников в обмен на ряд палестинских заключенных и 50-дневное прекращение огня».

Источник: ТАСС