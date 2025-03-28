Назван порядковый номер выступления группы Mamagama в полуфинале «Евровидения-2025» - ФОТО

Представляющая Азербайджан на конкурсе «Евровидение-2025» группа Mamagama выступит под десятым номером в первом полуфинале, который состоится 13 мая 2025 года в Базеле (Швейцария). ​

Помимо Азербайджана, в этом полуфинале примут участие следующие страны: Исландия​, Польша, Словения, Эстония, Испания, Украина, Швеция, Португалия, Норвегия, Бельгия, Италия, Сан-Марино, Албания, Нидерланды, Хорватия, Швейцария и Кипр.

Напомним, что официальная конкурсная песня Азербайджана, с которой группа Mamagama выступит на «Евровидении-2025», называется «Run With U» - в ней звучит азербайджанский национальный инструмент саз.