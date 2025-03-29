ДТП в Лянкяранском районе: трое пострадавших

В селе Ханбулан Лянкяранского района произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Как сообщает АПА, автомобиль ВАЗ-21011, потеряв управление, съехал в кювет на обочине.

В результате ДТП пассажиры легковушки - жители Астаринского района Замиг Рахматзаде (2005 г.р.), Рамиг Гасанзаде (2001 г.р.) и жительница села Гёйшабан Лянкяранского района Марьям Ализаде (2006 г.р.) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в Центральную районную больницу.

По данному факту ведется расследование.