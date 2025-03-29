Вице-президент Турции поздравил Мехрибан Алиеву

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю праздника Рамазан.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В письме говорится:

«Уважаемый Первый вице-президент,

Сердечно поздравляю Ваше превосходительство и братский народ Азербайджана с праздником Рамазан, желаю, чтобы этот благословенный праздник стал предвестником мира, спокойствия и счастья для исламского и всего остального мира.

Желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья».