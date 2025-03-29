Вице-президент Турции поздравил Мехрибан Алиеву
Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю праздника Рамазан.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В письме говорится:
«Уважаемый Первый вице-президент,
Сердечно поздравляю Ваше превосходительство и братский народ Азербайджана с праздником Рамазан, желаю, чтобы этот благословенный праздник стал предвестником мира, спокойствия и счастья для исламского и всего остального мира.
Желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья».
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