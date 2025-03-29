Ушедший из России бренд нижнего белья Victoria's Secret может вернуться в Россию.

Представители бренда подали две заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент, пишет РИА Новости.

Как пишет агентство, компания подала заявки 24 и 25 марта. В качестве заявителя в документах указан «Викториа'с Сикрет Сторс Брэнд Менеджмент». В заявке уточняется, что фирма намерена производить и продавать в России нижнее белье, спортивную одежду, косметику и другие товары.

Источник: Gazeta.ru