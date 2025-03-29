В России пассажирский самолет совершил аварийную посадку

Самолет с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Саратове из-за неисправности.

Как передают российские СМИ, об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Отмечается, что пострадавших нет.

«Днем 29 марта воздушное судно с пассажирами на борту совершило аварийную посадку в аэропорту Гагарин города Саратова. Командир воздушного судна, заметив неисправность, запросил аварийную посадку. Самолет успешно приземлился, повреждений не обнаружено, пострадавших нет», - говорится в сообщении ведомства.