Завтра в Баку воздух прогреется до 17 градусов

Завтра, 28 марта, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Об этом 1news.az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Утром в некоторых местах полуострова возможны туман и слабая морось, ветер юго-восточный, умеренный.

Температура воздуха ночью составит 5-8° тепла, днем - 13-17° тепла. Атмосферное давление понизится с 765 мм рт. ст. до 762 мм рт. ст. Относительная влажность ночью будет равна 70-80%, днем - 60-65%.

В регионах Азербайджана тоже в основном без осадков, однако днем в горных районах возможны кратковременные осадки, грозы и град, в ряде мест туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 4-8° тепла, днем - 17-21° тепла. В горах ночью - от 3° мороза до 2° тепла, днем - 8-13° тепла.