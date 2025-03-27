Возбуждено уголовное дело по факту сноса строительной компанией Melissa Group жилого дома в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Возбуждено уголовное дело в связи со сносом жилого дома в Баку.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве внутренних дел АР.

Отмечается, что прораб строительной компании и водитель экскаватора задержаны.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, проводится расследование, заявили в МВД.

Отметим, что снос дома в Баку осуществила строительная компания Melissa Group.

15:20

В настоящее время проводится расследование по обращению, поступившему в местное отделение полиции в связи с работами по сносу, проводимыми строительной компанией.

Об этом СМИ сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

«Снос остановлен, представитель компании приглашен в отделение полиции», - отметили в министерстве.

15:03

Работы по сносу в Алатаве велись без получения согласия жильцов и с нарушением требований действующего законодательства.

Об этом заявили в Государственном комитете Азербайджана по градостроительству и архитектуре, сообщает пресс-служба структуры.

«В связи с проводимыми работами по сносу на территории Алатавы Ясамальского района города Баку 27 марта 2025 года Главное управление архитектуры и градостроительства города Баку при Госкомитете по градостроительству и архитектуре провело выездную проверку и установило, что работы проводились без соответствующего разрешения.

Отметим, что указанные работы велись без получения согласия жильцов и с нарушением требований действующего законодательства. В связи с этим они были приостановлены и официально зафиксированы Главным управлением совместно с соответствующими структурами. Материалы по факту незаконных действий, а также в связи с нанесенным имуществу граждан ущербом будут переданы в правоохранительные органы для проведения расследования», – заявили в Госкомитете.

14:30

В Ясамальском районе Баку, в посёлке Алатава, строительная компания снесла часть жилого дома, несмотря на то, что внутри находились жильцы.

По сообщениям местных СМИ, жители отказывались покидать дом, поскольку не согласились с компенсацией, предложенной компанией.

Источник: Minval.az