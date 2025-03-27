Президент: Вторая Карабахская война навсегда останется славной страницей в истории

Вторая Карабахская война, конечно, навсегда останется славной страницей нашей истории.

Об этом сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на встрече с жителями, переселившимися в новые квартиры в селе Сарыджалы Агдамского района.

Подчеркнув, что в ходе войны активные военные операции на Агдамском направлении не велись, глава государства отметил: «Поскольку противник построил мощные укрепления и все вокруг было заминировано, мы начали движение в направлении Агдама уже после освобождения Гадрута, Джебраила, Физули и города Шуша. Силы противника фактически оказались в осаде. Азербайджан вновь проявил гуманизм и дал врагу шанс добровольно покинуть эти земли».

Источник: АЗЕРТАДЖ