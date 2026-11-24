Развевающийся в Шуше, Физули и Лачине флаг Азербайджана является предметом гордости и для Турции.

Подобно тому как мы вместе разделили радость победы в Карабахе, с такой же решимостью мы будем работать во имя мира и процветания на Кавказе.

Эта мысль содержится в обращении Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к участникам Международного кавказского конгресса, проходящего в турецком городе Ыгдыр.

В послании главы турецкого государства отмечается, что с открытием Зангезурского коридора не только укрепятся транспортные связи между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, но и появится новое связующее звено между Турцией и тюркским миром.

«На протяжении всей истории Турция разделяла как горести, так и радости Кавказского региона. Черпая силу из нашей общей истории, мы стремимся передать будущим поколениям регион, в котором царят мир и стабильность», — подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

Он также вновь отметил, что благодаря Шушинской декларации, подписанной совместно с Президентом Ильхамом Алиевым на основе концепции «Одна нация, два государства», отношения между двумя странами вышли на уровень союзничества.

Источник: АЗЕРТАДЖ