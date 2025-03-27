Минздрав США планирует сократить десять тысяч сотрудников

Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший собирается в четверг сообщить о сокращении 10 тысяч штатных сотрудников, пишет газета Wall Street Journal.

«В четверг Кеннеди собирается объявить о планируемых изменениях, которые включают сокращение 10 000 штатных сотрудников», - говорится в публикации.

По данным издания, планируют сократить 3,5 тысячи сотрудников Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и 2,4 тысячи работников Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

В начале марта телеканал CBS со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщал, что министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) на фоне анонсированных президентом Дональдом Трампом массовых сокращений госслужащих предложило всем сотрудникам ведомства уволиться по собственному желанию в обмен на получение одноразовой выплаты в размере 25 тысяч долларов.

Источник: РИА Новости