МИД Армении о российском консульстве: «все еще обсуждаем»

Вопрос об открытии Генерального консульства России в Капане находится на стадии обсуждения между двумя странами.

Об этом сообщили в МИД Армении в ответ на письменный запрос Sputnik Армения.

Редакция, в частности, поинтересовалась, на каком этапе находится процесс, когда планируется открытие диппредставительства, какие работы ведутся, а также почему консульство до сих пор не начало функционировать.

«Поднятый вами вопрос находится на стадии обсуждения между двумя странами», - отметили в МИД Армении.

Напомним, вопрос открытия российского генконсульства в Сюникской области обсуждается уже около тех лет. С сентября 2023 года в Капане работает передовая группа, ответственная за подготовку к открытию консульства.