Завтра произойдет первое Солнечное затмение 2025 года

Завтра произойдет первое Солнечное затмение этого года.

Об этом сообщили на кафедре астрофизики БГУ.

Первое солнечное затмение 2025 года произойдет 29 марта. Это частичное солнечное затмение, которое начнется 29 марта в 12:50:35 и закончится в 16:43:25. Оно продлится 3 часа 52 минуты 50 секунд, его максимум придется на 14:48:36.

Частичное затмение будет видно на севере России, в Европе, Северо-западной Африке и с Атлантического океана.

В Азербайджане затмение наблюдаться не будет.

Источник: АПА