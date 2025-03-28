Маск призвал к революции в правительстве США

Корабль под названием «Америка» утонет в том случае, если в работе правительства Соединенных Штатов не произойдет революция.

Об этом в интервью Fox News заявил американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск.

«Это революция. Это, возможно, крупнейшая революция в правительстве со времен, собственно, революции. В конце этой работы Америка будет в гораздо лучшей форме», — прокомментировал нынешние реформы в американском правительстве Маск.

По мнению главы DOGE, в противном случае, если реформы не удастся претворить в жизнь, то Америку ждет печальная участь.

Источник: Gazeta.Ru