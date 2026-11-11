Демократическая партия злоупотребляет своей властью и пытается использовать США в качестве оружия.

Об этом заявил 10 ноября американский президент Дональд Трамп.

"Попытка демократов инициировать импичмент военного министра Пита Хегсета закончилась полным провалом! Все республиканцы, за исключением настоящего неудачника Томаса Мэсси, проголосовали в поддержку Пита. И снова победы в Венесуэле и Иране, лучшие показатели призыва в истории вооруженных сил (огромные списки ожидающих призыва!) и дух, какого редко видели раньше, привели к оправданию великого американского патриота. Демократы продолжают использовать США в качестве оружия и злоупотреблять своей властью. Их нужно остановить!" — написал глава государства в Truth Social.