В США при наезде автомобиля на пешеходов погибли три человека

Три человека погибли, еще как минимум трое получили тяжелые травмы после того, как автомобиль врезался в группу пешеходов в районе Норт-Голливуд в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщил телеканал ABC7 со ссылкой на пожарную службу города.

Авария произошла во вторник, 10 ноября, около 17:55 по местному времени на бульваре Ланкершайм, рядом со станцией метро. По данным пожарных, автомобиль сбил нескольких пешеходов. Троих пострадавших доставили в больницы в критическом состоянии, еще трое погибли.

Обстоятельства аварии и состояние водителя пока не уточняются. Полиция продолжает расследование, прилегающие улицы перекрыты.