В Мьянме произошло повторное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в двух километрах от столицы Мьянмы Нейпьидо, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Позже EMSC снизила магнитуду землетрясения до 5,1, а также увеличила удаленность его эпицентра от столицы до 19 километров и глубину толчка с одного километра до десяти.

Подземный толчок был зафиксирован в субботу в 15.50 по местному времени (12.20 мск) в двух километрах от столицы Мьянмы Нейпьидо с населением около миллиона человек.

Источник: РИА Новости