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Суд в США приостановил депортацию турецкой докторантки

First News Media12:40 - Сегодня
Суд в США приостановил депортацию турецкой докторантки

Федеральный судья в американском штате Массачусетс постановил запретить депортацию турецкой докторантки Университета Тафтса после того, как она заявила о поддержке палестинцев в войне Израиля в Газе и была задержана сотрудниками иммиграционной службы США на этой неделе, сообщает Reuters.

30-летняя Румейса Озтюрк была взята под стражу иммиграционными властями США недалеко от своего дома в Массачусетсе во вторник, согласно видеозаписи, на которой запечатлено задержание федеральными агентами в масках. Власти США аннулировали ее визу.

Министерство внутренней безопасности США обвинило Озтюрк в участии в деятельности в поддержку ХАМАС, группировки, которую правительство США относит к категории «иностранных террористических организаций».

Ее задержание произошло через год после того, как Озтюрк стала соавтором статьи в студенческой газете Университета Тафтса, критикующей реакцию университета на призывы студентов отказаться от акций компаний, связанных с Израилем, и «признать геноцид палестинцев».

Вскоре адвокат подал иск, чтобы добиться ее освобождения, а в пятницу Американский союз гражданских свобод присоединился к ее команде защиты, подав пересмотренный иск, в котором говорится, что ее задержание нарушает ее права на свободу слова и надлежащую правовую процедуру.

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