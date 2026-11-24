Архитектура Азербайджана складывалась на протяжении веков, впитывая художественные традиции разных эпох и формируя собственный, узнаваемый язык.

В её истории есть имена мастеров, чьи работы не только меняли облик городов, но и становились частью повседневной жизни, со временем приобретая особую историческую ценность. Среди них - Аврора Саламова, архитектор, посвятившая свою жизнь проектированию, занималась реставрацией памятников архитектуры и разработкой проектов их адаптации для современного использования. Её профессиональная биография заслуживает внимания не только благодаря многочисленным проектам, но и потому, что за ней стоит история человека, который умел видеть ценность старинной архитектуры, поддерживать молодых специалистов и щедро делиться своими знаниями.

Аврора Саламова родилась 19 июня 1933 года. Она происходила из известного рода. Получив образование в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, она вернулась в Азербайджан, чтобы реализовать свои профессиональные способности. С 1960 года Саламова работала архитектором в институте «Азгоспроект», в 1962 году вступила в Союз архитекторов Азербайджана, а позднее занимала руководящие должности в проектных организациях.

Аврора Саламова была архитектором широкого профессионального диапазона. Она участвовала в разработке проектов жилых и общественных зданий, занималась благоустройством городской среды, работала над объектами в Баку, Сумгаите и других городах Азербайджана. Среди её работ - центральный парк и выставочный зал в Сумгаите, торговый центр, комплекс двенадцатиэтажных жилых домов, проекты Института микробиологии и Института генетики и селекции Академии наук Азербайджанской ССР. Она также являлась соавтором здания партархива ЦК Компартии Азербайджана. В 1967 году Саламова вместе с коллегами участвовала в разработке проекта застройки центра Сумгаита для всесоюзного конкурса. Проект «Азгоспроекта» занял второе место в Москве.

Однако о человеке многое можно узнать не только по перечню его достижений. Иногда гораздо больше говорят небольшие эпизоды, которые спустя годы бережно хранятся в памяти тех, кому посчастливилось оказаться рядом. Для Севиндж Саламовой (Ашурбековой), члена Союза архитекторов Азербайджана и Архитектурной палаты земли Северный Рейн-Вестфалия в Германии, Аврора ханым была именно таким человеком. Их связывали годы совместной работы, профессионального становления и особая близость, постепенно переросшая в отношения, напоминавшие отношения матери и дочери.

Свою первую встречу с Авророй ханым Севиндж вспоминает с особой теплотой. В возрасте семнадцати лет, будучи студенткой первого курса, она пришла в проектный институт «Гипротеатр», располагавшийся в здании Филармонии, в надежде устроиться на работу простым техником-архитектором. Её направили к Авроре Саламовой, которая посоветовала дождаться директора института и поговорить с ним. Однако встреча закончилась отказом. Расстроенная девушка осталась сидеть на скамейке во дворе, обиженная тем, что даже на начальную должность, как ей тогда казалось, невозможно устроиться без знакомств.

Во время перерыва Аврора ханым вышла во двор и заметила девушку с покрасневшими от слёз глазами. Узнав о произошедшем, она не оставила её без внимания, пригласила к себе в кабинет и дала список других проектных институтов, попросив сообщить о результатах обращений. Севиндж обошла предложенные организации, но везде получила отказ. Казалось, попытки найти работу снова оказались безуспешными.

Однако спустя неделю её разыскала студентка шестого курса, работавшая вместе с Авророй ханым, и передала, что та ждёт её на следующий день. При встрече Саламова вручила девушке записку с именем и адресом. Севиндж отправилась по указанному адресу, после чего её вновь направили к тому самому директору, который ранее отказал ей в работе. Вопросы были практически теми же, что и при первой встрече, но на этот раз девушку приняли.

Именно тогда Севиндж узнала, что Аврора Саламова занимала должность главного архитектора «Гипротеатра». По её воспоминаниям, Аврора ханым особенно остро переживала, когда люди, приходившие с улицы в поисках работы, не получали даже возможности проявить себя. В те годы не было интернета, а информация о вакансиях передавалась, как говорили, через «цыганскую почту» и «витамин Б» - знакомства и связи. Аврора Саламова считала несправедливым такое отношение к людям, которые искренне хотели работать и начинали свой профессиональный путь без чьей-либо протекции.

Этот случай стал началом их многолетней дружбы и совместной работы. Проработав около года в «Гипротеатре», в 1978 году Севиндж решила последовать за своей наставницей. К тому времени Аврора Саламова уже перешла в сферу научной реставрации и охраны памятников архитектуры. Она и на этот раз помогла молодой коллеге с трудоустройством. С этого момента они работали вместе вплоть до смерти Авроры ханым в 1986 году.

В 1977 году Аврора Саламова стала главным архитектором Специальной научно-реставрационной мастерской при Научно-производственном управлении Министерства культуры Азербайджанской ССР. Именно с этим периодом связана значительная часть её деятельности по реставрации и приспособлению исторических зданий. Она организовала отдел, занимавшийся этим направлением, и привлекала к работе молодых специалистов, давая им возможность приобретать практический опыт.

Для Севиндж это стало настоящей профессиональной школой. Аврора ханым умела быть требовательной, но за этой требовательностью стояли искренняя забота и желание помочь другим раскрыть свои способности. Она учила молодых коллег не бояться сложных задач, внимательно относиться к деталям и понимать, что за каждым проектом стоят не только чертежи и расчёты, но и ответственность за историческую ценность здания.

По воспоминаниям Севиндж, рядом с Авророй ханым она училась быть не только инженером и художником, но и психологом, конструктором, организатором - словом, настоящим архитектором, способным соединить творческую мысль с практической стороной дела.

Одним из первых самостоятельных поручений Севиндж в реставрационной мастерской стало копирование Худаферинского моста для Академии наук. Графист Эльтуран Авалов обратился к Авроре Саламовой с просьбой направить специалиста для выполнения этой работы. Она доверила задание молодой сотруднице, которая успешно справилась с ним и получила денежное вознаграждение. Для Севиндж это было важным событием: ей доверили ответственную задачу, предоставили возможность проявить себя и почувствовать, что её профессиональные способности действительно востребованы. Именно так, постепенно и через практическую работу, Аврора ханым помогала молодым архитекторам обретать уверенность, не лишая их самостоятельности.

Одним из непростых проектов стала реставрация и реконструкция старой синагоги с её последующим приспособлением под театр. Работы продолжались на основе проекта Авроры Саламовой, однако, как вспоминает Севиндж, в первоначальном решении не было предусмотрено необходимое звуко-проекционное помещение. Молодой архитектор подготовила собственное проектное предложение по его устройству и представила его Рашиду Бейбутову. Увидев предложенное решение, он резко отреагировал, усомнившись в возможности его реализации в столь короткие сроки. До открытия оставался месяц, а Севиндж считала, что выполнить необходимые работы можно за две недели - при условии своевременного обеспечения строительными материалами.

Рашид Бейбутов обратился по этому вопросу к министру культуры. В тот период реставрация и реконструкция Оперного театра находились под усиленным контролем А. Лемберянского. Министр попросил Севиндж передать ему проектное предложение и выяснить, сколько времени потребуется на выполнение работ. Ответ Лемберянского был кратким: «Я построю это за неделю». Как вспоминает Севиндж, для решения вопроса с обеспечением объекта необходимыми строительными материалами ему достаточно было поднять телефонную трубку и позвонить по нужному адресу. Для молодого архитектора этот случай стал серьёзным профессиональным испытанием и наглядным примером того, насколько важны не только грамотный проект, но и возможность обеспечить его своевременную реализацию.

Не менее сложной была работа над приспособлением исторической кирхи, где прежде находились лютеранская и евангелическая церкви. По проекту Авроры Саламовой предстояло объединить оба здания, продумать внутреннее пространство и решить вопросы технического оснащения. Речь шла не просто об установке кондиционеров: проект предусматривал устройство градирни и более сложной системы проветривания помещений. Такая работа требовала глубокого понимания особенностей исторических сооружений и умения находить технические решения, не нарушающие их архитектурной структуры.

Среди других работ Авроры Саламовой особое место занимали памятники, непосредственно связанные с историей и культурой Азербайджана. Она участвовала в приспособлении старинной бани в Ичеришехер под «Зелёную аптеку», работала над реставрацией Джума-мечети в Шамахе. По её проекту был создан мемориальный комплекс в Шуше, посвящённый выдающемуся азербайджанскому композитору Узеиру Гаджибейли. В парке разместили бюсты известных деятелей страны, в том числе Хуршидбану Натаван и самого маэстро. Этот ансамбль объединял архитектуру и скульптуру в единое пространство памятник, в котором имена выдающихся представителей национальной культуры становились частью городской среды.

Для Авроры ханым подобные проекты имели особое значение. Они позволяли не только работать с историческими сооружениями, но и подчёркивать связь поколений, сохранять память о выдающихся деятелях и событиях прошлого. Исторические здания и мемориальные комплексы становились важными свидетельствами национальной истории и культурного развития Азербайджана.

Ещё одним значимым проектом стала работа над Верхним караван-сараем в Шеки, где предусматривалось благоустройство гостиничного комплекса. Севиндж ханым вспоминает, что в разгар работы Аврора Саламова серьёзно заболела и оказалась в больнице. Между тем проект требовал согласования с союзным руководством, и в Москву отправилась сама Севиндж. К тому времени они настолько привыкли действовать сообща, что молодой архитектор воспринимал эту поездку как продолжение общего дела, за которое теперь отвечала самостоятельно.

После смерти Авроры ханым Севиндж пришлось нелегко. Ушла не просто старшая коллега, а человек, с которым были связаны важнейшие этапы её профессионального становления и личной жизни. Саламова была для неё крёстной матерью в самом широком смысле этого слова: поддерживала, направляла, помогала преодолевать трудности и учила не отступать перед сложными задачами. Их отношения давно вышли за пределы служебных обязанностей, и потому утрата оказалась особенно тяжёлой.

Однако профессиональное наследие Авроры Саламовой продолжало жить и после её ухода. Когда был объявлен конкурс на реконструкцию Азербайджанской государственной филармонии, Севиндж представила свой проект. На презентации он был признан лучшим. Для неё это стало особенным моментом: она увидела в этом и результат собственной работы, и продолжение профессиональных уроков, полученных от наставницы.

Профессиональная деятельность Авроры Саламовой требовала не только таланта, но и сильного характера. В то время женщине-архитектору было непросто отстаивать собственное мнение и добиваться принятия профессиональных решений. Тем не менее она умела аргументировать свою позицию, оставаться верной убеждениям и брать на себя ответственность за сложные проекты. Её деятельность охватывала разные направления архитектуры - от городского проектирования до реставрации памятников, от жилых зданий до мемориальных комплексов. Во всех этих работах проявлялись её профессиональная подготовка, художественное мышление и серьёзное отношение к делу.

Аврора Саламова скончалась 23 октября 1986 года. Ей было присвоено почётное звание заслуженного архитектора Азербайджанской ССР. В 2018 году компания «Азермарка» выпустила марочный блок, посвящённый Союзу архитекторов Азербайджана, и одна из двенадцати марок была посвящена Авроре Саламовой. Так её имя получило ещё одно место в истории архитектуры страны - в памятном выпуске, сохраняющем имена людей, внёсших вклад в развитие отечественной архитектурной школы.

Вспоминая Аврору ханым, Севиндж Саламова говорит не только о проектах, зданиях и профессиональных достижениях. В её рассказе остаётся образ красивой, образованной и интеллигентной женщины, которая умела быть строгой в работе и тёплой в человеческих отношениях. Она обладала глубокими знаниями, тонким художественным чутьём и редкой способностью замечать в молодых людях способности, которые те сами ещё не успели в себе раскрыть. Для своих учеников и коллег она была примером того, как любовь к профессии соединяется с уважением к людям.

Судьба Авроры Саламовой напоминает, что архитектурное наследие создаётся не только руками мастеров, но и их отношением к прошлому, к своей стране и к людям, которым предстоит продолжить начатое ими дело. Благодаря таким архитекторам исторические здания получают возможность обрести новую жизнь, сохраняя свой характер и архитектурную ценность. А благодаря тем, кто хранит воспоминания о них, за именами и проектами остаётся живая человеческая история. Аврора ханым оставила Азербайджану не только архитектурные работы, но и пример преданности своему призванию, профессионального достоинства и душевной щедрости. Именно из таких судеб складывается культурная память народа - память, которой мы вправе гордиться и которую важно передавать будущим поколениям.

Автор Вахид Шукюров