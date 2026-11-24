Сегодня в рамках официального визита министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили в Азербайджан будут обсуждены стратегическое сотрудничество между двумя странами, региональная ситуация и перспективы Среднего коридора.

Об этом заявил посол Грузии в Азербайджане Георгий Закарашвили.

По его словам, визит предоставляет хорошую возможность подвести итоги работы и результатов, достигнутых двумя странами в сфере внешней политики за год, а также определить планы дальнейшего взаимодействия.

Посол отметил, что программой визита предусмотрены встречи Бочоришвили с рядом официальных лиц и переговоры в Министерстве иностранных дел. В центре внимания окажутся ситуация в регионе, вызовы в международной политике, координация внешнеполитических шагов и функционирование транспортных коридоров.

Закарашвили также добавил, что активно продолжается работа по расширению Бакинского порта для приема грузов из Центральной Азии. По его мнению, увеличение пропускной способности портов Азербайджана и Грузии создаст дополнительные возможности для дальнейшей транспортировки поступающих в Баку грузов через грузинские порты.

Источник: Report