Иран не намерен вывозить обогащенный уран за пределы страны, ядерные материалы останутся в ведении властей и под надзором МАГАТЭ.

Об этом сообщил РИА Новости глава секции интересов Ирана в Каире Моджтаба Фердоусипур.

«Принцип Ирана остается неизменным — иранский уран останется в Иране, под полным суверенитетом страны и надзором Международного агентства по атомной энергии», — сказал Фердоусипур.

По словам дипломата, Тегеран внимательно и серьезно изучает обсуждаемую катарско-пакистанскую инициативу, предусматривающую сохранение за Ираном права обогащать уран на своей территории до уровня 3,67% в обмен на ослабление санкций и разблокирование части замороженных активов.

При этом любое соглашение, подчеркнул дипломат, должно предусматривать право Ирана на обогащение урана, полную, верифицируемую и окончательную отмену санкций, а также гарантии, что США вновь не выйдут из договоренностей, как это произошло в 2018 году.