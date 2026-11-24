Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД обратилось к водителям в связи с движением в жилых зонах.

Как сообщили 1news.az в ведомстве, в обращении отмечается, что движение в жилой зоне требует высокой ответственности:

«Гибель людей в дорожно-транспортных происшествиях вызывает глубокое сожаление в обществе и оставляет неизгладимую боль в сердцах их близких. Однако мы не ошибемся, если скажем, что трагедии, в которых в результате аварий гибнут дети, одинаково потрясают каждого.

22 ноября около 13:00 в одной из жилых зон на территории поселка Локбатан 10-летняя девочка погибла в результате наезда автомобиля. Девочка, игравшая со сверстниками, побежала за вылетевшим за пределы площадки мячом и выбежала на проезжую часть. В этот момент водитель, предположительно двигавшийся со скоростью, превышающей допустимую для жилой зоны норму, не заметил выбежавшего на дорогу ребенка, что в итоге привело к невосполнимым потерям для обеих сторон.

Чтобы подобные трагедии не происходили в жилых зонах - местах, где больше всего детей и подростков, а также людей, которые отдыхают, занимаются хозяйственными делами или спешат домой, - закон возлагает на водителей и пешеходов конкретные обязанности.

Главное управление Государственной дорожной полиции обращается ко всем участникам движения, особенно к водителям, призывая их не забывать, что жилая зона является пространством спокойствия и безопасности, проявлять на таких территориях особую осторожность и всегда относиться к пешеходам с уважением».