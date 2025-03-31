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В Армении было возбуждено уголовное дело после публикации видео турецким блогером - ВИДЕО

First News Media22:00 - 31 / 03 / 2025
В Армении было возбуждено уголовное дело после публикации видео турецким блогером - ВИДЕО

В Армении возбуждено уголовное дело по факту публикации видео, снятых турецким блогером в Иреване.

Как сообщают армянские СМИ, об этом сообщил глава Национальной службы безопасности Армении Армен Абазян.

Отметим, что несколько дней назад турецкий блогер Огюн Оздемир провел прямой эфир с площади Республики в Иреване, поздравив народ Азербайджана с Новрузом. Он также заявил, что находится на азербайджанской земле.

После этого он дал интервью одному из турецких телеканалов.

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