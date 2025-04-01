ГЭЦ запускает регистрацию для бакалавров на вторую попытку экзамена в магистратуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил регистрацию на вторую попытку вступительного экзамена в магистратуру высших учебных заведений.

Как сообщает 1news.az, прием заявлений от бакалавров проходит онлайн и продлится до 23:59 14 апреля.

Бакалавры, участвовавшие в первом экзамене в феврале и желающие попробовать свои силы во второй раз, должны пополнить счет в «Личном кабинете» и зарегистрироваться на странице Центра (https://eservices.dim.gov.az/erizemag/erize).

Те, кто не подавал документы на первый экзамен, также могут зарегистрироваться. Для этого необходимо создать «Личный кабинет» на ekabinet.dim.gov.az, пополнить счет и подать заявку. Способы оплаты указаны на epayment.dim.gov.az. Затем надо заполнить «Электронную заявку бакалавра» на странице https://eservices.dim.gov.az/erizemag/erize и подтвердить ее.

Подать заявку могут выпускники азербайджанских вузов; выпускники зарубежных вузов, имеющие документ о признании и эквивалентности диплома.

Бакалавры также могут подтвердить заявление лично, предоставив документы в Комиссию по приему документов (г. Баку, Насиминский район, ул. академика Г.Алиева, 299).