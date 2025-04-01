Состоялась премьера фильма «J2-8243: Последний полет»

Телеканал Baku TV представил документальный фильм «J2-8243: Последний полет».

Как сообщает 1news.az, в центре повествования – крушение вблизи Актау 25 декабря 2024 года следовавшего из Баку в Грозный самолета.

Фильм рассказывает о судьбах пассажиров и членов экипажа, а также о тех, кто оказывал помощь после этой страшной катастрофы.

Создатели фильма стремились не только отразить масштабы трагедии, но и почтить память погибших, показав мужество людей. Премьера фильма «J2-8243: Последний полет» состоялась 31 марта.

Напомним, что самолет AZAL, выполнявший рейс J2-8243 Баку - Грозный, потерпел крушение близ Актау (Казахстан). На его борту находились 67 человек, в том числе 5 членов экипажа, 38 из них погибли, 29 выжили.