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Общество

В Азербайджане директор школы продал аттестат уборщицы за 500 манатов

Редакция 1news20:20 - Сегодня
В Азербайджане директор школы продал аттестат уборщицы за 500 манатов

В Азербайджане директора школы обвинили в подделке и продаже официального документа. Он использовал аттестат сотрудницы школы, изменив в нём имя и фамилию владельца.

Как сообщает Lent.az, 43-летний директор средней школы села Микайыллы Джалилабадского района Сейфулла Мамедов (имя изменено) предстал перед судом.

По данным издания, житель села Бойханлы Рзагулу Сафаров (имя изменено) хотел получить аттестат о полном среднем образовании для сына, который ушёл из школы после 9-го класса. Документ был необходим молодому человеку для трудоустройства на военную службу после возвращения из армии.

Через родственников мужчина связался с директором школы и попросил помочь с получением аттестата. По словам Сафарова, Мамедов запросил за документ 500 манатов. Спустя 15 дней директор передал ему аттестат.

Однако, изучив документ, Сафаров заметил следы исправлений и обратился к директору. Тот заявил, что на аттестате нет его подписи и печати. По словам мужчины, Мамедов вернул ему 200 манатов, но оставшиеся 300 манатов так и не отдал. После этого Сафаров пожаловался на директора.

В ходе расследования выяснилось, что Мамедов использовал аттестат уборщицы, работавшей в этой же школе. По версии следствия, он удалил её имя и фамилию с помощью острого предмета, а затем вписал данные сына Сафарова. При этом код документа остался прежним. Уборщица обнаружила подмену и заявила, что директор не сообщал ей о передаче её аттестата другому лицу.

Сам Мамедов обвинения не признал. Он утверждал, что за 14 лет работы не допускал подобных нарушений, а 200 манатов передал Сафарову из-за знакомства с его отцом. По словам директора, он лишь объяснил мужчине, как можно законно получить аттестат.

Суд, изучив представленные доказательства, признал Мамедова виновным в подделке и продаже официальных документов.

Ему назначили наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год и 6 месяцев с удержанием 15% ежемесячного заработка в доход государства. Кроме того, в течение года ему запрещено занимать руководящие и материально ответственные должности в государственных и местных органах управления в сфере образования.

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