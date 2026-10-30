 В Школе АДА организован традиционный благотворительный Осенний фестиваль – «Праздник урожая» - ФОТО | 1news.az | Новости
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В Школе АДА организован традиционный благотворительный Осенний фестиваль – «Праздник урожая» - ФОТО

Редакция 1news18:45 - Сегодня
В Школе АДА организован традиционный благотворительный Осенний фестиваль – «Праздник урожая» - ФОТО

В Школе АДА, функционирующей при Университете АДА, организован традиционный Осенний фестиваль – «Праздник урожая».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в фестивале приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, а также официальные лица государства и правительства, представители компаний-партнеров и общественности.

В рамках Праздника урожая АДА в качестве итога Скульптурного симпозиума в Школе АДА состоялось открытие трех новых скульптурных произведений. Их авторами являются азербайджанские скульпторы Кямран Асадов, Мушфиг Гейдаров и Имран Мехдиев. Основной целью проекта было привлечение школьников к творческому процессу, отражение их идей и воображения при подготовке первоначальных эскизов скульптур.

Мероприятие нацелено на формирование у учащихся и студентов чувства ответственного гражданства, пропаганду национально-духовных ценностей, сохранение традиций благотворительности и воспитание молодого поколения с раннего возраста как полезных для общества личностей.

Мероприятие продолжилось художественной программой.

Музыкальные, танцевальные и творческие номера, подготовленные учащимися Школы АДА, Детской школы искусств номер 3 имени Г. Алиевой, 11-летней Детской школы искусств номер 6 имени Ф. Амирова, а также 11-летних музыкальных школ номер 24 и 33, придали фестивалю особое праздничное настроение.

В рамках мероприятия была организована благотворительная выставка-продажа, состоящая из ручных работ учащихся Школы АДА и студентов Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, а также продукции компаний-партнеров. Средства, полученные от выставки-продажи, будут направлены на реализацию социальных проектов в области образования.

На средства в размере 27 тыс. 309 манатов, собранные в ходе проходившего в прошлом году «Праздника урожая», были реализованы пять социальных проектов: «Театр Zəfər», «Истории», «Дом девушек», «Соседство» (Градостроительство) и «Общество Qala». В общей сложности бенефициарами этих проектов, направленных на развитие сотрудничества, творческих способностей, эмпатии, психологического благополучия и профессиональных навыков, стали 600 человек. Активную поддержку мероприятию оказала группа компаний Veysəloğlu, выступающая основным постоянным партнером фестиваля, и входящие в группу компании – Veysəloğlu Distribusiya, Ulduz, сети маркетов Araz и OBA, а также Xonça, Veysəloğlu-Rossmann, Decoliv, O to Go и Entree.

На празднике были представлены для продажи фрукты и овощи, выращенные в различных регионах Азербайджана, хлебобулочные и кондитерские изделия, другая продукция местного производства, а также непродовольственные товары.

Организационными спонсорами мероприятия выступили компании «Азерпамбыг», «Темиз Шехер», AZ Projects GROUP и Liv Bona Dea Hospital.

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