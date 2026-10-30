Зеленский посетит с визитом Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября совершит рабочий визит в Турцию по приглашению президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщил в социальной сети турецкой платформы NSosyal глава Управления по коммуникациям при Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

По его словам, переговоры состоятся в Стамбуле. Стороны обсудят шаги по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества между Турцией и Украиной, а также региональные и международные вопросы, прежде всего российско-украинский конфликт и ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе.

Источник: Анадолу