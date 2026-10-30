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В Агдаме оштрафовали невестку, укусившую свекровь

Редакция 1news19:00 - Сегодня
В Агдаме оштрафовали невестку, укусившую свекровь

В Агдаме бывшую свекровь и невестку привлекли к административной ответственности после конфликта, в ходе которого обе женщины нанесли друг другу телесные повреждения.

Как сообщает Lent.az, инцидент произошёл в посёлке Бахарлы-2. 26-летняя Басти Асадова (имя изменено) пришла домой к бывшей свекрови, 56-летней Шукуфе Ахмедовой (имя изменено), чтобы увидеть детей. Между женщинами возникла ссора.

По данным издания, во время конфликта Шукуфа избила бывшую невестку и протащила её по земле. В ответ Басти ударила бывшую свекровь по голове и укусила её в грудь.

Обе женщины заявили, что имеют претензии друг к другу и требуют наказать противоположную сторону.

По решению суда каждую из них оштрафовали на 300 манатов.

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