По Абшеронскому кольцевому маршруту запущен новый поезд - ФОТО

С 1 апреля по Абшеронскому кольцевому маршруту запущен поезд FLIRT производства швейцарской компании Stadler. Поезд функционирует на линии Баку–Хырдалан–Баку, которая является пригородным направлением.

Об этом сообщили в АЖД.

Согласно информации, пассажировместимость современного одноэтажного 5-вагонного поезда составляет до 550 человек. Максимальная скорость поезда - 125 км/ч, средняя - 85 км/ч.

В связи с вводом в эксплуатацию поезда FLIRT на станции Баладжары была построена новая платформа 550 мм, часть существующей платформы в направлении Сумгайыта с 1100 мм была уменьшена до 550 мм. На станции Хырдалан существующая платформа также приспособлена под формат 550 мм. Поезд выполняет ежедневно 10 рейсов, время следования от Баку до Хырдалана составляет 21 минуту, от Хырдалана до Баку - 22 минуты.

Согласно новому графику, поезд FLIRT выезжает из Хырдалана в 06:53, прибывает в Баку в 07:15. Следующий рейс из Хырдалана в Баку поездом FLIRT назначен на 08:00.