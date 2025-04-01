Незаконные строительные работы на крыше жилого здания в пресечены - ФОТО

Главное управление архитектуры и градостроительства города Баку провело проверку в связи с работами, проводимыми на крыше многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Ясамальский район, улица Мирзы Фатали Ахундова, 175-177 и принадлежащего ЖСК Kəpəz.

Как сообщили в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре Азербайджана, в ходе осмотра было установлено, что на крыше строения велись ремонтные работы.

Сообщается, что работы, которые противоречили требованиям действующего законодательства, были приостановлены. Был составлен акт.

"Кроме того, в соответствии с законодательными нормами направлено обращение в соответствующие государственные органы для обеспечения надлежащего контроля в рамках градостроительного надзора на местном уровне", - отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что в редакцию Oxu.Az поступила жалоба, связанная с демонтажными работами, проводимыми ЖСК на крыше построенного им здания.

"Строительство дополнительного этажа в здании в центре города, подвергая опасности жизни людей, является полным беззаконием. Крыши зданий не предназначены для проживания. Однако руководство ЖСК полностью демонтирует кровли зданий для создания жилых помещений. В будущем граждане, которые приобретут эти квартиры, подвергнутся очень большому риску. Несмотря на обращения в соответствующие органы по этому вопросу, меры не принимаются", - сообщил житель.