Президент Азербайджана принял советника Президента Ирана - ФОТО

1 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял советника Президента Исламской Республики Иран по политическим вопросам Мехди Санаи.

Выразив признательность за прием, Мехди Санаи передал главе государства приветствия Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствия, попросил передать и его приветствия Президенту Ирана.

Напомнив, что и раньше посещал нашу страну, гость сказал, что является свидетелем устойчивого развития Азербайджана.

Мехди Санаи подчеркнул, что Иран придает важное значение развитию отношений с соседними государствами, особенно с Азербайджаном, с которым его связывают исторические, религиозные и культурные узы, выразил удовлетворение нынешним развитием отношений между нашими странами во всех сферах.

Глава государства, в свою очередь, отметил, что Азербайджан и Иран разделяют общие ценности, позитивно оценил динамику двусторонних визитов в последнее время.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду, что визит Мехди Санаи в Азербайджан создаст хорошую возможность для обсуждения вопросов двусторонней повестки дня.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества наших стран в транспортной сфере, в частности, развитие транспортного коридора Север-Юг, торгово-экономической, энергетической и других областях, была затронута деятельность межправительственной комиссии.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о процессе строительства моста над рекой Араз в направлении Агбенда.