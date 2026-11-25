Литва видит прогресс в ситуации на Южном Кавказе и готова внести свой вклад в мирный процесс.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на совместной пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку.

«Мы заинтересованы в том, чтобы внести вклад в мирный процесс на Южном Кавказе. Литва также может оказать Азербайджану помощь в разминировании, поскольку у нас есть аналогичный опыт работы с Украиной», — отметил он.