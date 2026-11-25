25 ноября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Кабинета Министров, на встрече было отмечено последовательное укрепление отношений между Азербайджаном и Грузией в духе добрососедства и стратегического партнерства.

Интенсификация взаимных визитов и встреч в последнее время была расценена как показатель высокого уровня двусторонних связей, а также взаимной заинтересованности в дальнейшем расширении сотрудничества.

В ходе встречи были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-транзитной, энергетической, гуманитарной и других сферах.