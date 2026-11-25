С «Суперпятницей» от Azercell самое время обновить смартфон, приобрести новый планшет или порадовать себя стильными аксессуарами!

В рамках акции на ряд смартфонов, планшетов и аксессуаров популярных брендов Apple, HONOR, Samsung и CANYON действуют скидки до 60%. Воспользоваться специальными предложениями можно при полной оплате стоимости товара.

Акция проходит в офисе Azercell Exclusive по адресу: ул. Басти Багировой, 2 и продлится до 30 ноября 2026 года.

С полным списком товаров, участвующих в акции, можно ознакомиться на официальном сайте Azercell.

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