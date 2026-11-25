В Германии пятерых членов армянской семьи нашли мертвыми дома
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В одном из домов немецкого города Кель обнаружили мертвыми пятерых членов армянской семьи.
По сообщениям СМИ, о происшествии стало известно после того, как в школе обеспокоились отсутствием детей из армянской семьи. Вошедшие в квартиру полицейские обнаружили мертвыми пятерых членов семьи, в том числе троих детей. Еще двое детей были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
Причиной смерти называют утечку газа.
По факту происшествия начато расследование. Выясняется, была ли утечка газа случайной или преднамеренной.
Отмечается, что члены семьи имели гражданство как Армении, так и Германии.
Источник: news.am
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