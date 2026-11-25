В одном из домов немецкого города Кель обнаружили мертвыми пятерых членов армянской семьи.

По сообщениям СМИ, о происшествии стало известно после того, как в школе обеспокоились отсутствием детей из армянской семьи. Вошедшие в квартиру полицейские обнаружили мертвыми пятерых членов семьи, в том числе троих детей. Еще двое детей были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Причиной смерти называют утечку газа.

По факту происшествия начато расследование. Выясняется, была ли утечка газа случайной или преднамеренной.

Отмечается, что члены семьи имели гражданство как Армении, так и Германии.

Источник: news.am