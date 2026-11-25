Будем болеть за «Сабах»: Главы МИД Азербайджана и Литвы вместе посетят матч «Сабах» - «Барселона» в Баку
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня вечером вместе посетят матч Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским «Сабахом» и испанской «Барселоной».
Как сообщает 1news.az, об этом глава внешнеполитического ведомства Литвы заявил на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой в Баку.
«Есть еще один очень важный момент — футбольный матч, который состоится сегодня вечером. Это показывает, как футбольная дипломатия работает на практике: Валдас Дамбраускас и футбольный клуб "Сабах" готовятся к сегодняшней вечерней игре. Мы с министром будем там вместе и, как и во всех других сферах, будем болеть за победу и на этом поле», — отметил Кястутис Будрис.
Отметим, что встреча V тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Сабахом» (главный тренер — литовский специалист Валдас Дамбраускас) и «Барселоной» пройдет на Бакинском Олимпийском стадионе.
Стартовый свисток шотландского арбитра ФИФА Николаса Уолша прозвучит в 21:45 по бакинскому времени.